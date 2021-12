Clássico entre FC Porto e Sporting a fechar o ano

A última jornada do ano da Liga Betclic disputa-se hoje e tem grandes duelos em perspetiva. Logo a começar, o clássico no Dragão Arena, onde FC Porto (5º) e Sporting (2º) vão-se defrontar pela segunda vez esta temporada. Depois dos azuis terem ido vencer ao Pavilhão João Rocha por 78-72 na 2ª jornada, os leões querem agora responder com um triunfo em casa do rival nesta 13ª ronda. “Vamos procurar rectificar o resultado de há três meses em Lisboa, vamos ao Porto para ganhar. Será necessário defender bem o bloqueio direto e os lançadores do adversário”, atirou o adjunto António Paulo. Do lado dos dragões, Brad Tinsley destacou o regresso após lesão de Max Landis e deixou uma garantia: “Estamos prontos para uma grande batalha”.

Já o líder Benfica, com o mesmo registo do Sporting na prova, recebe o Imortal (6º). “Esperamos um jogo difícil”, alertou o adjunto Nuno Ferreira.