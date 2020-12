Clássico entre Sporting e FC Porto adiado

O clássico entre o Sporting e o FC Porto, referente à 8.ª jornada da Liga Placard e agendado para este sábado, às 11 horas, foi adiado para data a anunciar.





De acordo com nota da Federação Portuguesa de Basquetebol, a não realização do jogo deve-se ao facto de "a maioria da equipa do FC Porto se encontrar em isolamento, por força da COVID-19, o que impossibilita a realização do encontro entre os dois primeiros classificados do campeonato".