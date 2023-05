Clássico FC Porto-Sporting agita 'meias' do playoff

Um aliciante clássico entre FC Porto e Sporting marca as meias-finais da Liga Betclic, agora disputadas à melhor de cinco duelos. A jogar com o fator casa, a turma da Invicta apresenta favoritismo, sendo que o primeiro jogo é amanhã às 15h45. "Estamos nos playoffs e foi para isto que trabalhámos. Espero um bom nível, com entrega total, a discutir o resultado até ao fim para sairmos vencedores dos jogos em casa, que é muito importante. Tal como o Sporting, temos o objetivo de sermos campeões. Temos que estar preparados mentalmente. Com equilíbrio emocional, podemos ganhar", disse o técnico Fernando Sá, aos canais dos azuis e brancos, enquanto os leões ainda não tinham feito ontem a antevisão do jogo.

Quanto ao campeão Benfica, vencedor da fase regular, defende o seu estatuto na receção à Ovarense (hoje, às 19h30). O extremo da Luz, Ivan Almeida, apontou o caminho, alertando para os cuidados a ter com o lançamento exterior dos vareiros: "A Ovarense é coesa e está a jogar bem, temos de apresentar uma boa defesa.".