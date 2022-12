Clássico na Luz antes do Natal

Vindo de derrota na Luz frente ao Limoges na Champions, o Benfica vai tentar reagir hoje (19h00) na receção ao FC Porto, que brilhou na FIBA Europe Cup frente ao Chemnitz, em clássico que conclui a 14ª jornada da Liga.

Em declarações à BTV, o treinador das águias, Norberto Alves, tem a via para bater o rival: "Reagir, ficámos com sensações negativas. O adversário fez grande jogo na Alemanha e vem mentalmente muito forte. Temos de cumprir o plano, transportando para o jogo energia positiva. Vencemos este ano o FC Porto duas vezes, mas com dificuldades."

O base-extremo do FC Porto, Teyvon Myers, também confia num bom resultado, no ultimo jogo antes do Natal: "Temos boa equipa e só temos de acreditar que o nosso teto exibicional é muito mais alto do que imaginamos."