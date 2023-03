Clássico na Luz aquece jornada

Depois de ter perdido no Pavilhão João Rocha na ronda inicial da 2ª fase do Grupo A da Liga Betclic, o Benfica recebe hoje o FC Porto, com o técnico das águias, Norberto Alves, a destacar o equilíbrio do clássico. “O jogo vai ser decidido nos detalhes. Emocionalmente é fundamental estarmos controlados. É um desafio importante, com uma equipa boa, que conhecemos e nos conhece bem”, sublinhou. Do lado do FC Porto, Teyvon Myers deu o mote. “Espero que façamos uma boa exibição, vamos focar-nos nos aspetos cruciais para ganharmos”, referiu. Já o líder Sporting visita os açorianos do Lusitânia. “Temos de entrar focados, é uma equipa que venceu o FC Porto”, alertou António Monteiro.

E hoje arranca a final four da Taça de Portugal feminina, com as ‘meias’ entre Quinta dos Lombos-Galitos (15h00) e Benfica-CP Natação (21h30), em Pedrouços, na Maia.