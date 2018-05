As emoções do playoff estão hoje de regresso, com a realização dos terceiros jogos das meias-finais da Liga Placard. No Dragão Caixa, o FC Porto recebe o Benfica (20h30), enquanto em Guimarães o Vitória tenta reduzir a desvantagem que tem perante a Oliveirense (21h00).

No Porto, ambas as formações sabem que no domingo voltam a defrontar-se, seja qual for o resultado de hoje, já que chegam empatadas na eliminatória, depois dos triunfos do FC Porto na Luz, no 1º jogo (90-79 ), e da resposta positiva do Benfica na 2ª partida (77-75). Se se repetir o equilíbrio de triunfos nestes dois duelos no Dragão Caixa, será necessário disputar-se a ‘negra’, que será jogada na Luz na quarta-feira.

Moncho López, treinador do FC Porto, não tem dúvidas que serão dois jogos muito equilibrados. "Acho que os duelos vão ser muito semelhantes aos que aconteceram na Luz, se calhar até mais semelhantes ao que foi o segundo jogo [houve incerteza do vencedor até ao último segundo]. O mais lógico é haver mais equilíbrio durante os 40 minutos", disse o técnico espanhol no site do clube, apelando à concentração: "Todos os pormenores táticos são importantes, mas há pequenas surpresas que não se conseguem controlar. A capacidade de luta, de esforço e concentração é fundamental." Já o Benfica segue viagem para o Porto com o único objetivo de ganhar, como confessa o experiente Carlos Andrade. "No primeiro jogo entrámos muito ansiosos, não seguimos o plano que tínhamos preparado, muitos lançamentos falhados, falhas de comunicação e ressaltos defensivos que não apanhámos... No segundo jogo fomos com outra atitude e conseguimos corrigir os erros. Vamos ao Dragão para vencer", referiu o extremo benfiquista na BTV. "Temos de ser mais consistentes do ponto de vista defensivo", pediu o técnico José Ricardo. Oliveirense em vantagem Entretanto, em Guimarães, a Oliveirense está a uma vitória de atingir a final, depois dos dois triunfos caseiros. "Temos feitos um bom trabalho defensivo. Temos de continuar assim", disse James Ellisor, MVP do último jogo desta série.

Autor: Vítor Ventura