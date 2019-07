Cláudio Fonseca é reforço no regresso do Sporting

O poste português Cláudio Fonseca é reforço do Sporting, que marca o regresso do clube lisboeta à modalidade no escalão principal, do qual estava ausente desde 1995."É um prazer estar aqui, é uma felicidade... Sou sportinguista, é o clube do meu coração e não tenho palavras para descrever a oportunidade que me foi dada", disse o jogador, de 30 anos, em declarações ao site oficial dos leões.O Sporting anunciou a chegada do jogador, depois de duas épocas e meia no Benfica, clube a que tinha chegado em 2012/13 e pelo qual chegou também a ser emprestado aos espanhóis do Palma Air Europa.Pelos encarnados, Cláudio Fonseca conquistou quatro campeonatos, quatro taças de Portugal, cinco supertaças, três troféus António Pratas e uma Taça da Liga e enfrenta agora um novo desafio na carreira."Vamos entrar com muita força, o projeto é muito bom e o objetivo é sempre vencer e não é por a modalidade regressar agora ao Sporting e por ser o ano zero que isso não vai acontecer", referiu Cláudio Fonseca.Luís Magalhães, de 60 anos, que esteve no FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira e Illiabum, além de Angola, assume o comando técnico no regresso dos leões à modalidade.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.