Cleveland Melvin contratado pelo basquetebol do FC Porto

O poste norte-americano Cleveland Melvin deixou os polacos do Lubin para assinar pela equipa de basquetebol do FC Porto, que já se tinha reforçado com os compatriotas Phil Fayne e Anthony Barber, revelaram esta terça-feira os azuis e brancos.

"Estou muito entusiasmado por me juntar à família do FC Porto. Estou ansioso por poder conhecer os novos colegas de equipa, o staff e os adeptos. Quero competir ao mais alto nível, vencer muitos encontros, chegar aos play-offs e, como é óbvio, conquistar o título nacional. Ainda não tive a experiência de arrebatar um campeonato a este nível e espero que possamos tornar isso possível esta época", afiançou o jogador, aos meios do clube.

Cleveland Melvin, de 32 anos, passou as últimas cinco temporadas na Polónia e alinhou desde 2021/22 pelo Start Lubin, registando uma média de 15,4 pontos e seis ressaltos e 39,6% de eficácia de lançamento exterior nos 30 jogos disputados na última campanha.

"Vejo-me como um atleta muito profissional dentro e fora do campo e, para esta próxima época, podem esperar de mim experiência e natureza competitiva. Adoro competir, quero ganhar e tenho muita determinação e amor pelo jogo. Posso marcar pontos e defender. Tenho o pacote completo", enquadrou a terceira contratação do FC Porto para 2023/24.