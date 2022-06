Clubes russos de basquetebol afastados da Euroliga e Eurotaça de 2022/23

Os clubes russos de basquetebol foram afastados da Euroliga e Eurotaça da época de 2022/23, em reação à invasão da Ucrânia, anunciou esta quinta-feira a entidade que gere as duas principais competições europeias da modalidade.

Após a invasão da Ucrânia pelo exército russo, em 24 de fevereiro, a Euroliga decidiu suspender os jogos dos três clubes russos (CSKA Moscovo, Zenit São Petersburgo e Kazan), antes de os retirar definitivamente até final da temporada.

Na reunião de hoje do comité executivo da Euroliga, o organismo decidiu suspender "os clubes da Federação Russa das competições da temporada 2022/23 [Euroliga e Eurotaça], em reação aos acontecimentos da guerra em curso na Ucrânia".

Esta decisão foi tomada não só pelas dificuldades de viagem, devido às restrições na concessão de vistos, mas também teve em consideração as decisões semelhantes de outras organizações desportivas e o pedido de 37 ministros do desporto europeus.

"Proteger a integridade e a justiça da competição, bem como a segurança de todas as partes interessadas, é a prioridade máxima e não deve ser arriscada", acrescenta em comunicado a Euroliga de Basquetebol.

O CSKA Moscovo é o único clube russo com licença de longo prazo para a liga semifechada (12 outros clubes de 18 também têm essa licença), enquanto o Zenit foi convidado e o Kazan apurou-se com a presença na final da Eurotaça de 2020/21.

Como consequência direta do afastamento dos clubes russos, a Euroliga repescou três clubes para a principal competição da próxima temporada: Bolonha (Itália), vencedor da Eurotaça, Valência (Espanha) e Partizan Belgrado (Sérvia).

O presidente do CSKA Moscovo, Andréi Vatutin, considerou que a decisão de excluir os clubes russos da próxima temporada da Euroliga é "política" e "já estava tomada antes do início da reunião".

Andrei Vatutin lamentou que "ninguém" da direção da Euroliga tenha considerado necessário discutir com os clubes russos as possibilidades de participar no torneio e adiantou que vai discutir com os seus advogados a possibilidade de iniciar uma ação judicial.

- As 18 equipas para a Euroliga 2022/23:

ALBA Berlim (Ale), Efes (Tur), Mónaco (Fra), Milão (Ita), Baskônia (Esp), Estrela Vermelha (Ser), FC Barcelona (Esp), Bayern Munique (Ale), Fenerbahçe (Tur), Villeurbanne (Fra), Maccabi Telavive (Isr), Olympiacos (Gre), Panathinaikos (Gre), Partizan (Ser), Real Madrid (Esp), Valência (Esp), Bolonha (Ita) e Kaunas (Lit).

- As 20 equipas para a Eurotaça 2022/23:

Podgorica (Mne), Ljubljana (Slo), Trento (Ita), Bursaspor (Tur), Grã-Canária (Esp), Hamburgo Towers (Ale), Hapoel Telavive (Isr), JL Bourg em Bresse (Fra), Joventut Badalona (Esp), Lietkabelis Panevezys (Lit), London Lions (Ing), Brescia (Ita), Paris (Fra), Prometey (Ucr), Promytheas Patras (Gre), Ratiopharm Ulm (Ale), Slask Wroclaw (Pol), Ancara (Tur), Cluj-Napoca (Rom) e Veneza (Ita).