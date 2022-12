Confirmado o regresso de Joshua Patton ao Sporting: «Tive saudades dos meus colegas e dos adeptos»

? "Tive saudades dos meus colegas e dos adeptos. Tive muitas memórias vitoriosas do ano passado e diverti-me. Por tudo isso, queria voltar".



Está confirmado o regresso de Joshua Patton ao Sporting, um cenário que Record já tinha adiantado a 23 de novembro . Fica assim colmatada uma das principais carências nos leões, há muito identificada depois da saída de Ivica Radic, que deixou a formação de Pedro Nuno mais curta ao nível da rotação interior - apenas Ricardo Monteiro para a posição 5.O poste norte-americano justificou o seu regresso com as boas memórias que mantinha da época (2021/22) que passou no Pavilhão João Rocha. "Adoro estar aqui, em Portugal, e jogar pelo Sporting. Tive uma grande temporada no ano passado. Olhei para as minhas opções, falei com o meu agente e disse-lhe que este é um sítio que eu adoro. Gostei muito dos adeptos e do tempo que passei aqui, pelo que queria voltar. Tive saudades dos meus colegas e dos adeptos. Tive muitas memórias vitoriosas do ano passado e diverti-me. Por tudo isso, queria voltar", disse aos meios de comunicação verde e brancos.Patton representava desde o verão, ou seja, desde que saiu do Sporting, a formação israelita do Hapoel Gilboa Galil e garante que evoluiu muito ao nível ofensivo atuando numa das principais ligas da Europa. "Em Israel, foquei-me mais nos lançamentos. É algo que posso trazer e já falei com o treinador para participar um pouco mais na organização do jogo. São as duas principais diferenças, mas continuo a ser o jogador que desarma lançamentos, procura ressaltos e joga bem na defesa", contou Patton, de 2,03 metros.O poste mostrou-se "entusiasmado por trabalhar" com o treinador Pedro Nuno - "já vi treinos e jogos e gosto da intensidade com que a equipa joga" - e deixa claro que conquistar o campeonato é o principal objetivo. Até porque este foi o único título que lhe escapou na época passada, quando conquistou Supertaça, Taça de Portugal e Taça Hugo dos Santos: "No ano passado, só nos faltou a Liga e esse é o objetivo para esta temporada: ganhar o máximo possível, ir aos playoffs e ganhar a Liga."