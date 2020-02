Coronavírus: Federação italiana de basquetebol adia todos os jogos do fim de semana

A Federação Italiana de Basquetebol (FIP) decidiu esta terça-feira adiar todos os jogos das competições masculinas e femininas agendadas para o fim de semana, como medida de prevenção devido ao coronavírus Covid-19, que já matou 10 pessoas em Itália.

Em comunicado, a FIP informa que "perante as medidas governamentais e regionais adotadas em defesa da saúde pública, decidiu-se pela suspensão e o consequente adiamento de todos os jogos da próxima jornada, nas séries A, A-2 e B masculinas e nas séries A-1 e A-2 femininas".

Na segunda-feira, o ministro dos desportos italiano anunciou que seis encontros da 26.ª jornada da 'Serie A' de futebol agendados para o fim-de-semana serão disputados à porta fechada, entre os quais o jogo 'grande' da ronda, que opõe a líder Juventus ao Inter de Milão, no domingo.

A receção do Inter de Milão aos búlgaros do Ludogorets, para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, na quinta-feira, no estádio Giuseppe Meazza, será igualmente disputada sem público nas bancadas.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 15 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.