Coronavírus: FIBA cancela Europeus de jovens, incluindo sub-16 feminino em Matosinhos

Os Campeonatos da Europa jovens de basquetebol agendados para 2020, incluindo o de sub-16 feminino, que iria decorrer em Matosinhos, foram cancelados pela Federação Internacional (FIBA), devido à pandemia de Covid-19, revelou esta terça-feira a federação portuguesa (FPB).

Em comunicado, o organismo luso explicou que o 'Central Board' da FIBA optou por cancelar todas as provas jovens, tanto femininas como masculinas, após reunião, que contou com a presença do presidente da FPB, Manuel Fernandes.

"Ficou decidido que, para cada uma das provas canceladas, será dada prioridade em 2021 aos países a quem já tinha sido atribuída a organização em 2020", acrescentou a federação portuguesa.

Por isso mesmo, a FPB mostrou-se disponível para receber o Europeu feminino de sub-16 no próximo ano, prova que iria decorrer de 18 a 26 de julho, em Matosinhos.

