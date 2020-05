Coronavírus: Pré-olímpico de basquetebol com novas datas e sedes definidas

A federação internacional de basquetebol (FIBA) anunciou esta quinta-feira as novas datas para o torneio pré-olímpico masculino, para junho/julho de 2021, que será disputado em Belgrado, Split, Kaunas e Victoria.

Em causa, estão as quatro vagas ainda disponíveis para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, a decorrer em 2021, que se juntarão a Espanha (campeã do mundo), Argentina, Austrália, França, Irão, Japão (anfitrião), Nigéria e Estados Unidos, já apurados.

Todos os jogos se disputarão entre 29 de junho e 04 de julho, sendo que apenas se qualifica um país por torneio. Os participantes já estavam sorteados desde novembro de 2019 para o pré-olímpico deste ano, que não se jogou por causa da pandemia de covid-19.

Em Belgrado, jogarão República Dominicana, Nova Zelândia, Sérvia, Porto Rico, Itália e Senegal. Na cidade lituana de Kaunas estarão Lituânia, Coreia do Sul, Venezuela, Polónia, Eslovénia e Angola.

Split, na Croácia, recebe Alemanha, Rússia, México, Tunísia, Croácia e Brasil, enquanto que em Victoria (Canadá) se enfrentarão Grécia, China, Canadá, Uruguai, República Checa e Turquia.

Para o basquetebol feminino, a FIBA confirma as vagas conquistadas no pré-olímpico de Belgrado realizado em fevereiro, antes de ter sido decretado o estado de pandemia - estarão em Tóquio, Austrália, Bélgica, Canadá, China, França, Japão, Coreia do Sul, Nigéria, Porto Rico, Sérvia, Estados Unidos e Espanha.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, obrigando a que a maioria das competições desportivas tenham sido suspensas ou adiadas, como é o caso dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que passaram para o verão de 2021.