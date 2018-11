Da Luz vai sair um líder isolado

Benfica ou Oliveirense, um deles vai estar no final desta 7ª jornada na liderança isolada da Liga Placard. As duas equipas que dividem o 1º lugar da classificação igualadas (12 pontos), defrontam-se hoje, no Pavilhão Fidelidade, às 16 horas.

Com um percurso até agora intocável – 6 jogos, 6 vitórias –, Benfica e Oliveirense protagonizam o grande jogo desta ronda, com as águias favoritas devido ao fator casa, mas o antigo jogador dos campeões nacionais, Arnette Hallman, destaca a qualidade e conhecimento da sua anterior formação. "É uma equipa bastante organizada, sabe o que faz e tem um bom núcleo a nível de jogadores portugueses e, por outro lado, não mexeu muito no seu conjunto. Está muito bem no campeonato, mantendo-se invicta. Conheço bem o treinador e os meus antigos colegas. Certamente que prepararam muito bem o encontro e vão forçar os nossos erros ao longo do jogo", disse o extremo à BTV.

A Oliveirense surge na Luz com as faixas de campeã nacional, estatuto que tem sabido honrar. Agora, a formação liderada por Norberto Alves deseja manter a invencibilidade na Liga e, para já, ainda não sofreu qualquer derrota, tendo mesmo vencido, na última jornada, no Dragão Caixa, o FC Porto.

João Balseiro, internacional português da equipa de Oliveira de Azeméis, não tem dúvidas em considerar o conjunto que representa, juntamente com o Benfica, os favoritos para conquistar o título. Pelo menos para já...

"Este é o jogo mais esperado por todos os amantes da modalidade, sendo que, pela classificação, Oliveirense e Benfica são para já os candidatos ao título. O Benfica está forte, dispõe de muitas opções, mas nós temos a lição bem estudada e vamos à Luz para ganhar", confessou o extremo.