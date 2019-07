Damian Hollis está de regresso ao basquetebol do Benfica

O extremo Damian Hollis, com nacionalidade norte-americana e húngara, vai regressar ao basquetebol do Benfica, anunciou hoje o clube lisboeta, vice-campeão nacional, no sítio oficial na Internet.Hollis, de 30 anos, já representou o Benfica na época 2016/17, após o que competiu na liga italiana.Nascido nos Estados Unidos, Damian Hollis cedo viajou para a Europa e a Hungria foi o primeiro país que o recebeu, acabando por adquirir a nacionalidade magiar.O extremo jogou no Alba Fehérvar e depois, já em Itália, pelo Pallacanestro Biella, Pallacanestro Cantú e Brescia, antes de ingressar no Benfica, pelo qual venceu o campeonato nacional, Taça de Portugal e Taça Hugo dos Santos.De novo em Itália, vestiu as camisolas do Varese, Bérgamo e Eurobasket Roma."Regressar aqui é um sentimento muito bom. Haverá mais pressão, pois os últimos dois anos não correram tão bem como na temporada em que aqui estive. Toda a gente me recebeu de braços abertos e estou a adorar estar aqui", disse o jogador, em declarações à BTV.Quanto a objetivos para a próxima época, o Damina Hollis foi claro. "Tentar ganhar tudo quanto possível. Pessoalmente quero ser um bom colega de equipa, ajudar a que a energia do grupo flua bem durante a temporada", afirmou.