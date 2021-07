Daniel Machado assina pelo Sporting

O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Daniel Machado, extremo de 31 anos e com 1,94 m, para a equipa de basquetebol, às ordens de Luís Magalhães.





O jogador chega do Galitos, clube pelo qual terminou a época passada com uma média de 10,5 pontos nos 29 encontros que disputou na Liga Placard.Em declarações ao site do clube, Daniel Machado mostrou-se ambicioso para esta nova etapa da carreira, que diz ser "um sonho tornado realidade"."Sempre ambicionei chegar a este patamar para lutar por títulos, tal como o Sporting obriga. Ser campeão é o que desejo, sempre sonhei jogar numa equipa grande e felizmente estou nesse patamar. Agora quero continuar a subir e ser campeão", vincou.O extremo, que conta ainda com passagens por Seixal Clube 1925 e Estoril BC, deixou um desejo para a próxima época. "Espero que num futuro próximo possamos ter adeptos no Pavilhão João Rocha. Precisamos deles para rumar ao título", frisou.