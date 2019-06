Daniel Relvão e Keven Gomes no plantel principal do FC Porto

Os basquetebolistas Daniel Relvão e Keven Gomes vão integrar o plantel principal do FC Porto na próxima época, anunciou esta quarta-feira o clube portuense no site oficial.O luso-cabo-verdiano Keven Gomes tem contrato até 2020 e fará a sexta temporada ao serviço do FC Porto, enquanto Daniel Relvão, recuperado de uma lesão de vários meses, transita da equipa B.Relvão, internacional sub-20 por Portugal, chegou à equipa B do FC Porto na temporada passada, vindo dos espanhóis do San Pablo Burgos, já depois de ter passado pelo Mountain Mission High School, dos Estados UnidosNa época 2018/19, o FC Porto conquistou, em março, a Taça de Portugal derrotando na final a Oliveirense, que na segunda-feira revalidou o título de campeã nacional.