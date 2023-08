Benfica contrata ex-FC Porto e Sporting

Daniel Relvão foi esta quarta-feira anunciado como reforço da equipa de basquetebol do Benfica para a presente época. O poste, de 27 anos, chega do Lusitânia e conta com passagens por FC Porto e Sporting na carreira.O internacional português mostrou-se "orgulhoso" por rumar ao atual campeão nacional e revelou que o técnico das águias teve importância na sua decisão. "Sempre gostei de Norberto Alves. Quando comecei a jogar basquetebol, foi com ele que trabalhei e gostava de trabalhar com ele outra vez. Também conheço os jogadores da Seleção", referiu Daniel Relvão aos meios do clube da Luz."Estou ansioso por mostrar do que sou capaz", admitiu ainda.