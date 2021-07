Daniel Relvão reforça o Sporting

Daniel Relvão é reforço para a equipa de basquetebol do Sporting, anunciou esta terça-feira o clube. O internacional português, de 25 anos, mede 2,06 metros e representava o AA Coimbra, emblema no qual registou médias de 10,1 pontos e 7,5 ressaltos na época passada.





Em declarações ao 'Jornal Sporting', o poste revelou que poder trabalhar com o atual treinador dos leões foi um dos motivos que o fez rumar ao emblema leonino."É sempre um bom sentimento assinar contrato com um grande como o Sporting CP, onde se vive o desporto ao mais alto nível e se sente o apoio incondicional dos adeptos. Queria abraçar um novo projecto. Sei da qualidade do Clube e da equipa técnica, quero muito trabalhar com o professor Luís Magalhães. Tudo isso facilitou a minha decisão", apontou Relvão, que já trocou impressões com os futuros companheiros de equipa e ainda com o técnico."Já tinha jogado com alguns deles, portanto vai ser bom estar num ambiente familiar. Também já falei com o treinador, estou ansioso por começar a trabalhar com ele e aprender ao máximo", frisou o basquetebolista, que se descreve como um jogador "muito focado e que não descansa até ajudar a equipa".Daniel Relvão, que passou ainda o FC Porto, os espanhóis do San Pablo Burgos e ainda os norte-americanos do George Mason Patriots (campeonato universitário), deixou o desejo de "ganhar tudo o que houver para ganhar em Portugal e ir o mais longe possível nas competições europeias".