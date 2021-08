Danjel Purifoy reforça basquetebol do FC Porto

O extremo norte-americano Danjel Purifoy foi anunciado como o mais recente reforço do basquetebol do FC Porto. O extremo de 25 anos tem 2,01m e é formado na Universidade de Auburn, uma das mais conceituadas da NCAA, a liga universitária americana. "Danjel Purifoy foi, de resto, uma das figuras da equipa quando esta atingiu a final-four da NCAA em 2019", lê-se no site oficial do clube.





O novo número 24 dos azuis e brancos terá a sua primeira experiência numa liga europeia, porém admite estar preparado: "Para mim, tem sido uma ótima experiência até agora. É desafiante, pois é a primeira vez que jogo fora dos Estados Unidos. Acredito que jogar no FC Porto é uma grande oportunidade para mim e estou pronto para começar em grande, para ganhar jogos e para ganhar o campeonato.""Sou um jogador que gosta de estar envolvido no grupo e que faz o que é preciso para ajudar a equipa a ganhar. Sou um jogador que presta especial atenção aos detalhes, gosto de ir para o campo e fazer bem o meu trabalho, para ter a certeza de que fiz tudo o que podia para ajudar a equipa a ganhar", confidenciou ainda o jovem jogador, em declarações ao clube.