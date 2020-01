Debandada à vista nos Knicks: jogadores estão fartos e querem sair

A crise instalada nos New York Knicks pode levar a uma debandada no plantel. De acordo com a imprensa norte-americana, vários jogadores pediram para ser transferidos até dia 6 de fevereiro, data em que encerra o período para trocas entre clubes na NBA.





A franchise de Nova Iorque não é campeã da NBA desde 1973 e o último título de conferência foi em 1999. Este ano, o arranque voltou a não ser prometedor e até houve uma série de 18 derrotas consecutivas, o que levou à saida do treinador David Fizdale . Mike Miller ocupou o lugar e os Knicks venceram quatro dos últimos dez jogos... mas a ligeira melhoria não convenceu vários jogadores.Não se sabe ao certo quantos basquetebolistas pediram a transferência, mas um dos nomes falados é o de Marcus Morris. O ala assinou no verão por uma temporada pelo valor de 15 milhões de euros, depois de duas temporadas nos Boston Celtics. Já Frank Ntilikina está apenas há dois anos na NBA, mas tarda em mostrar regularidade. O francês já mostrou valor no Mundial da China e procura um novo rumo para voltar a mostrar serviço. Por outro lado, Dennis Smith Jr chegou este ano e será outro jogador que não está satisfeito. O base, que mudou-se dos Mavericks, está tapado pela concorrência.Certa, para já, é então a má fase dos Knicks, que têm o pior registo da NBA, com apenas oito vitórias em 32 jogos. Pior só mesmo os Atlanta Hawks, também pertencentes à Conferência Este, que venceram seis partidas.