Demetric Austin deixa Sporting 25 dias depois de chegar

Durou apenas 25 dias a passagem do norte-americano Demetric Austin pelo Sporting. Anunciado como reforço dos leões a 7 de fevereiro, o jogador de 26 anos rescindiu por mútuo acordo com o clube de Alvalade, segundo comunicado esta terça-feira divulgado no seu site oficial.





No total o extremo disputou dois jogos pelo Sporting, nos quais conseguiu 8 pontos, 2 assistências e 7 ressaltos em 35 minutos disputados.