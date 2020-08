Demond Carter reforça a equipa de basquetebol do Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Demond Carter, base de 33 anos norte-americano, para a equipa de basquetebol, minutos depois de oficializar a saída de Micah Downs.

Em declarações ao sítio oficial das águias, o basquetebolista norte-americano mostrou-se "preparado" para assumir um novo desafio na carreira. "Para esta temporada, as minhas expectativas passam por trabalhar duro e aprender com os colegas com quem irei jogar. Após saber o que o treinador espera de mim, vou trabalhar no sentido de estar preparado para fazer uma grande época", começou por dizer Demond Carter.

Proveniente do Start Lublin, da Polónia, o base norte-americano mostrou-se entusiasmado com a ida para as águias. "Todas as pessoas com quem falei sobre o Benfica foram unânimes ao dizerem grandes coisas sobre o Clube. Estou ansioso para aprender mais sobre o Benfica quando chegar. Quero que todos os adeptos saibam que esta será uma temporada muito emocionante. Mal posso esperar por chegar a Portugal e passar uma ótima temporada com os meus treinadores e companheiros de equipa", concluiu.



Demond Carter vai agora realizar os habituais exames médicos antes de assinar contrato com as águias.