Depois do Mundial para esquecer, EUA podem atacar os Jogos Olímpicos com esta super equipa

Could we see a last dance with LeBron in the Olympics? pic.twitter.com/RaFH78SO6X — NBACentral (@TheDunkCentral) September 8, 2023

Terminado o Mundial de basquetebol, onde a seleção dos Estados Unidos falhou a conquista de qualquer medalha - terminou em quarto lugar-, LeBron James pretende agora disputar os Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano, numa espécie de 'revolta' pela desilução na prova que terminou no passado domingo. A informação é avançada pelo jornalista especializado na modalidade Shams Charania e, segundo o mesmo, a intenção de LeBron é de construir uma equipa capaz de reconquistar o topo do basquetebol mundial, com nomes como Stephen Curry e Kevin Durant.Na passada sexta-feira, o craque dos Los Angels Lakers já tinha criado rumores após ter deixado um emoji de "olhos atentos" em resposta a um post no Twitter da Sportscenter, da emissora ESPN, que sugeria uma possível equipa para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Na imagem constavam nomes como Jayson Tatum, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Stephen Curry, Anthony Davis e o próprio LeBron com equipamento da seleção dos Estados Unidos, acompanhada da descrição: "Podemos ver uma última dança de LeBron nos Jogos Olímpicos?" De resto, a ESPN garante que Curry, Tatum, Devin Booker, Davis, e Draymond Green estão efetivamente a ponderar voltar.No que diz respeito aos Jogos Olímpicos, os resultados dos americanos nas últimas edições tem sido irrepreensíveis - desde 1992 apenas falharam o ouro olímpico nos Jogos de Atenas, em 2004. No entanto, no que diz respeito ao Campeonato do Mundo a seleção orientada por Steve Kerr não vence a competição há duas edições, desde 2014.Caso se confirme, será a 4.ª participação de LeBron James nos Jogos Olímpicos. O extremo dos Lakers esteve no 3.º lugar de Atenas, em 2004, e conquistou o ouro em 2008 e 2012.