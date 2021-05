Dérbi abre meias-finais do playoff da Liga Placard

As meias-finais do playoff da Liga Placard, decididas à melhor de cinco, arrancam hoje e logo com um dérbi entre Sporting e Benfica, no Pavilhão João Rocha, naquele que será o terceiro duelo entre os rivais esta temporada: os leões venceram ambos (67-63 em casa e 87-75 na Luz).

“Queremos ganhar os três jogos, é para isso que trabalhamos durante toda a época. Chegamos a esta parte decisiva da temporada extremamente motivados”, comentou Diogo Ventura, ao site do clube: “O Benfica é uma equipa muito forte a lançar de três pontos”, destacou o base.

Do lado do Benfica, Bryce Alford prevê uma série equilibrada. “Vai ser um jogo complicado, uma eliminatória difícil. O Sporting tem sido uma das melhores equipas ao longo do ano e teremos de jogar muito bem”, observou ao site das águias.