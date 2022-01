Depois do clássico favorável aos leões entre Sporting (nunca ganhou a competição) e FC Porto (detentor do troféu), foi a vez dos encarnados mostrarem o que valem, em triunfo que coloca águias e leões frente a frente pela terceira vez esta ápoca.O Benfica entrou melhor (26-19, no 1.º período), mas a turma de Oliveira de Azeméis reagiu até ao intervalo (40-40).