Dérbi aquece ‘meias’ da Liga Placard

Oliveira de Azeméis recebe hoje (21h00) o 1º jogo das meias-finais do playoff da Liga Placard, entre a Oliveirense e a Ovarense. Trata-se de um dérbi entre duas das principais equipas portuguesas com um longo historial na modalidade e que iniciam a corrida para chegar à final da edição 2018/19 da Liga Placard.

A Oliveirense, que defende o seu título brilhantemente alcançado na última época, inicia esta meia-final com algum favoritismo sobre o seu rival vareiro. Na verdade, nas quatro partidas realizadas esta temporada, tanto na fase regular como na 2ª fase, a equipa liderada por Norberto Alves superiorizou-se em todas (80-71, 80-64, 87-62 e 70-68).

Nos jogos dos quartos-de-final, ambas as equipas passaram com distinção, vencendo a eliminatória por 3-0. A Oliveirense eliminou o vizinho Illiabum, enquanto a Ovarense afastou os açorianos do Lusitânia.

Para o encontro de hoje, os dois treinadores, Norberto Alves e Nuno Manarte, devem apresentar as respetivas equipas na máxima força.

O jogo, que ocorrerá no Pavilhão dr. Salvador Machado, está esgotado e será dirigido pelos árbitros Luís Lopes, Jorge Cabral e Diogo Martins.