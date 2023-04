Dérbi em Sines anima arranque da final four

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting é o alvo a abater em Sines na final four da Taça de Portugal. Os leões venceram as últimas três edições da competição, e terão hoje um grande adversário nas meias-finais, o eterno rival Benfica. O vencedor decidirá depois amanhã a final diante os ‘outsiders’ Imortal ou Lusitânia.

"Estar em todas as decisões é um objetivo. Na Taça, gostávamos muito de ter o mesmo resultado que tivemos na Supertaça e na Taça Hugo dos Santos. Estamos contentes com aquilo que temos feito até agora. Damos um passo de cada vez e o próximo é contra o Benfica, a quem queremos ganhar", comentou o técnico Pedro Nuno, sobre o 6º dérbi da época: os leões venceram três e perderam dois, em todas as provas.

Do lado do Benfica, só há um objetivo: conquistar a 23ª Taça e reforçar o estatuto de equipa mais titulada, à frente de FC Porto (14) e Sporting (8). "Sentimos que estamos a jogar bem, e isso é o que conseguimos dominar. O Sporting é um adversário complicado", disse Norberto Alves, à BTV.