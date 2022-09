Dérbi entre Benfica e Sporting abre época em Torres Novas

Depois de se terem defrontado na final do Torneio de Lisboa, com vitória do Benfica, águias e leões medem forças hoje, em Torres Novas, na Supertaça, que o Benfica tenta recuperar (a última foi em 2017), enquanto o Sporting é o detentor do troféu.

"Preparamos o jogo para estarmos sempre por cima da partida", frisou o capitão das águias, Tomás Barroso. "Estamos a assimilar os novos conceitos do Pedro Nuno confiante que vamos sair de lá com a vitória", disse Diogo Ventura, capitão dos leões.

Antes da Supertaça masculina, disputa-se, no mesmo local, a feminina entre o Benfica e o GDESSA.