Dérbi entre Sporting e Benfica no arranque da Liga de basquetebol

O dérbi de Lisboa entre o Sporting e o Benfica vai marcar o arranque da próxima temporada da Liga de basquetebol, com os 'leões' a receberem os campeões portugueses no Pavilhão João Rocha, conforme o sorteio realizado em Odivelas esta segunda-feira.Na primeira jornada, que está agendada para o fim-de-semana de 24 e 25 de setembro, o vice-campeão FC Porto começa por receber o CAB Madeira, segundo a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Na Liga feminina, o atual campeão Benfica desloca-se ao campo do recém-promovido CPN Imopartner, enquanto as vice-campeãs, as açorianas do União Sportiva, deslocam-se ao reduto da AD Vagos, estando o início da competição agendado para os dias 01 e 02 de outubro.