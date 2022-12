Depois de no domingo ter vencido o FC Porto na Taça de Portugal, o Benfica volta a receber hoje (19h00) na Luz um rival, desta feita o Sporting, em jogo em atraso da 12ª ronda da Liga Betclic. "Com humildade, concentração e ambição podemos ganhar", disse Norberto Alves à BTV. Do outro lado, Pedro Nuno deu a receita. "Temos de ser coletivos. As equipas conhecem-se muito bem", observou o treinador à Sporting TV.