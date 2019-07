Derreck Brooks Jr. é o primeiro reforço da Oliveirense

O extremo norte-americano Derreck Brooks Jr., vindo do Terceira Basket, é o primeiro reforço da Oliveirense para a próxima temporada, anunciou no domingo a equipa campeã portuguesa, sem revelar a duração do vínculo.





Na passada época, o extremo de 25 anos fez uma média de 20 pontos nas 33 partidas disputadas, 31 na 1ª Liga portuguesa e duas na Taça de Portugal, tendo também participado no jogo All-Star.Esta é a primeira contratação dos campeões nacionais, que já perderam Travante Williams e James Ellisor para o Sporting e Eric Coleman para o Benfica.