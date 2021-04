Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Derrota do FC Porto na última jornada da Liga gera indignação: «Triste por perceber que valores tão facilmente são esquecidos» Nuno Marçal deixou críticas após o desaire portista com o Imortal, no prolongamento. Sem identificar destinatário, Oliveirense manifestou revolta após conclusão da fase regular