Descendente de Winston Churchill joga basquetebol em Espanha: «O meu pai é eletricista...»

Noah Churchill, de apenas 18 anos, ostenta na camisola o nome Churchill e não é coincidência. Ele é descendente de Winston Churchill, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, entre 1940-1945 e 1951-1955, um dos principais líderes mundiais durante a 2.ª Guerra Mundial, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1953. Noah - de 1,96 metros - joga basquetebol em Espanha, na Liga ACB, ao serviço do UCAM Murcia, e está habituado a ver o seu sobrenome causar sensação.





"O meu apelido não é a primeira coisa que surge nas conversas, mas quando conto há muita gente que acha que estou a brincar, dizem que é mentira", explica Noah, em declarações ao jornal 'Marca'.Na estreia pelo Murcia, contra o Coosur Real Betis, na sua camisola 46 aparecia o seu segundo apelido, Sorensen, uma impressão que foi feita às pressas, dado o elevado número de lesões na equipa. "Só soube que ia viajar quatro horas antes de saírmos. Eu queria pôr Churchill na camisola, mas o delegado colocou Sorensen e assim ficou. Mas na estatística está bem."Noah nasceu na Dinamarca e era a sua avó quem era parente de Churchill. Ela emigrou com apenas 16 anos e ali formou e criou a sua família. "O meu pai é eletricista e a única relação da minha mãe com a política é através do apelido. Somos gente muito normal", adianta o jovem jogador.Nasceu 38 anos depois da morte de Churchill, mas conhece bem o seu antepassado. "Conheço a sua história e sei o que fez. Já vi muitos filmes e estudei na escola, sou um estudioso da sua vida. Faz-nos sentir orgulhosos, mas nada mais além disso."