Diogo Araújo renova com a equipa de basquetebol do Sporting

O Sporting anunciou esta quarta-feira que Diogo Araújo renovou contrato com a equipa de basquetebol do clube, a qual representa desde 2019/20. O extremo, de 26 anos, mostrou-se orgulhoso por partir para a quinta época de leão ao peito e revelou sentir-se "em casa"."É um orgulho e felicidade muito grandes. Desde o primeiro ano que me sinto em casa e agora vou já para a minha quinta época. Estou muito contente e pronto para trazer muitas vitórias, alegrias e muitos troféus. ", começou por referir o internacional português aos meios de comunicação do Sporting, deixando uma promessa: "O foco é o mesmo, o trabalho continua, mas é sempre bom ter este voto de confiança. Quero trabalhar e dar mais para mostrar resultados."Quanto aos seus pontos fortes, Araújo destacou ser "bom ressaltador e a atirar de três pontos e também a defender e a comunicar dentro de campo" e deixou a 'receita' para o sucesso em 2023/24: "Se formos agressivos, coesos e uma família unida dentro de campo, conseguiremos chegar aos momentos das decisões. Aí, com o nosso trabalho e acreditando, iremos conseguir os títulos."