Diogo Carreira é o novo coordenador operacional da formação do Benfica

O Benfica anunciou o regresso de Diogo Carreira, antigo jogador e capitão das águias, para assumir funções de coordenador operacional da formação do clube."Diogo Carreira saiu do Benfica em 2018, após cumprir duas temporadas como team manager da equipa sénior masculina de basquetebol. A sua ligação ao clube começou em 2008/09, tendo ajudado a vencer 25 títulos ao serviço dos seniores – que veio posteriormente a capitanear –, nomeadamente seis Campeonatos Nacionais, três Taças de Portugal, seis Supertaças, quatro Taças Hugo dos Santos, cinco Troféus António Pratas e uma Supertaça Compal. Diogo Carreira, que encerrou a sua carreira como desportista no final da temporada 2015/16, abraça agora um novo desafio no clube do seu coração. Bem-vindo de volta e boa sorte, Diogo!", escreve o clube no site oficial.