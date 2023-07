Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Peixe regressa ao Barreirense e à Proliga: «Foi das decisões mais complicadas que já tomei» O MVP Jovem da Liga Betclic em 2022/23 revela a Record o seu futuro e admite que voltar ao 2.º escalão e ao clube do coração foi uma decisão muito ponderada, no sentido de poder conciliar melhor os estudos com o basquetebol





• Foto: DR Record