Diogo Ventura: «Agora temos menos margem de erro»

Apesar do desaire do Sporting frente ao FC Porto (87-68) no primeiro jogo da meia-final do playoff, Diogo Ventura confia na passagem dos leões para a final.

"Começámos bem e fizemos um bom 1º período, principalmente a nível ofensivo. Fomos inteligentes a partilhar a bola, tivemos paciência e conseguimos uma alta percentagem de tiros de três pontos no 1º período. Depois há mérito do FC Porto que nos conseguiu condicionar no ataque e eles próprios foram ganhando confiança no ataque. Nós não fomos capazes de contrariar isso, mas isto é uma série a cinco jogos, está 1-0 para o Porto e passa à próxima fase quem vencer três jogos. Não precisam de ser três seguidos nem os três primeiros, portanto vamos estar na luta na terça-feira. É um jogo importantíssimo e queremos muito ganhar. O playoff é uma série grande, agora temos é menos margem de erro. Temos de ganhar um jogo aqui para passar à próxima fase, seja na terça-feira ou no quinto jogo. Queremos ganhar já na terça-feira para levarmos a eliminatória para nossa casa", disse o jogador a Record.