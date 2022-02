Diogo Ventura: «Objetivo é competir com equipas de topo»

A Seleção Nacional tem hoje pela frente o primeiro de dois duelos frente a um exigente adversário na qualificação para o Mundial’2023. Nada mais do que a vice-campeã olímpica França, que promete criar muitos obstáculos a Portugal em Dijon – e depois no domingo em Matosinhos –, mas o capitão Diogo Ventura deixou uma garantia aos portugueses, apesar de prever tremenda dificuldade nestes confrontos frente aos gauleses.

"Vamos dignificar o país, deixar tudo em campo, mesmo que do outro lado esteja a vice-campeã olímpica. O nosso objetivo é competir com seleções de topo", atirou o base do Sporting, que não poderá contar com o contributo do seu colega de posição, Rafael Lisboa, que não viajou depois de ter testado positivo à Covid-19. E o mesmo sucedeu com o selecionador Mário Gomes que, apesar da ausência, partilhou uma mensagem de confiança à distância. "Temos de pensar mais em nós do que a França. Queremos competir sejam quais forem os nomes que estiverem do outro lado", sublinhou o treinador, que verá os seus adjuntos Nuno Manarte e Sérgio Ramos a comandar a Seleção, na antevisão a uma partida onde o adversário é amplamente superior.

Apesar de não contar nesta fase com as principais figuras que atuam na NBA, o selecionador francês Vincent Collet tem ao seu dispor um lote de jogadores experientes que competem nas principais ligas europeias. "Sem dúvida que no papel somos superiores", disse o técnico gaulês.