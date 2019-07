Diogo Ventura reforça Sporting

O base Diogo Ventura, que nas duas últimas épocas alinhou no Galitos, é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Sporting, anunciou esta quarta-feira o clube."É um enorme orgulho e só me resta dar o máximo. Quero ser mais um a ajudar para que o basquetebol do Sporting regresse aos títulos", disse o jogador em declarações ao site dos leões.Aos sportinguistas, Diogo Ventura prometeu "muito esforço, dedicação e o empenho máximo" e deixou uma garantia: "Tudo faremos para que os adeptos queiram vir cada vez mais ao Pavilhão João Rocha e prometemos que não os vamos desiludir".Diogo Ventura, de 24 anos, que já passou por Algés, Sampaense, CAB Madeira e Elétrico, define-se como um "jogador que respeita muito os treinadores e que coloca sempre a equipa à frente dos valores individuais"A próxima temporada assinala o regresso do Sporting à modalidade no escalão principal, do qual está ausente desde 1995, num projeto liderado pelo treinador Luís Magalhães, antigo técnico de FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira ou Illiabum.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.