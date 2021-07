Diogo Ventura renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato de Diogo Ventura, que se prepara assim para iniciar a terceira temporada de leão ao peito. O base, de 27 anos, foi um dos jogadores em destaque no basquetebol dos leões na época passada, na qual fizeram a dobradinha, ao vencerem o campeonato e a taça de Portugal.





Em declarações ao site do clube, o internacional português mostrou-se ambicioso e apontou a novas conquistas em 2021/22. "O sentimento é de um orgulho imenso e de uma responsabilidade enorme por renovar com um emblema como o Sporting. Estou ansioso por voltar a jogar e conquistar mais títulos pelo clube. Queremos renovar o título de campeões nacionais e reconquistar a Taça de Portugal. Além disso, há também a Basketball Champions League no início da época e vamos tentar qualificar-nos para a fase de grupos. No ano passado não conseguimos, mas é um desafio enorme que vamos tentar superar, até porque o Sporting entra sempre em campo para vencer", vincou, destacando a dificuldade de participar na Liga dos Campeões da modalidade."Sabemos que a Basketball Champions League é muito exigente e é difícil comparar o seu nível ao do basquetebol nacional. Ainda assim, estamos lá, vamos entrar em campo com o mesmo número de jogadores que os adversários e vamos lutar até ao fim para passarmos à próxima fase. Vamos começar a treinar desde cedo para atingirmos esse importante objetivo", lembrou, antes de deixar elogios ao plantel que se está a formar para a nova temporada, o qual voltará a ser orientado por Luís Magalhães."O grupo está a compor-se muito bem. Os treinadores e dirigentes têm demonstrado uma excelente capacidade para contratar jogadores para posições-chave. Penso que a equipa vai ser tão boa ou ainda melhor do que na última temporada", realçou Ventura.Recorde-se que até ao momento os leões já apresentaram quatro reforços - Tanner Omlid Daniel Machado - para além da renovação do vínculo de Micah Downs