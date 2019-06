Benfica-Oliveirense, em direto

Ellisor (9-18)Coleman repõe a vantagem em 7 pontos (9-16)Afundanço de Gladness (9-14)Micah Downs reduz para 7-14, com um grande triploTriplo de Williams coloca o resultado em 4-14Oliveirense cava um fosso de 7 pontos na partida (4-11)Falha da linha de lance livro Gladness a primeira tentativa. Na segunda já mostrou mais acerto (4-9)Cantero mete um triplo e reduz para 3-9Oliveirense chega aos 9-0. Ellisor anota mais dois pontos e Carlos Lisboa pede um desconto de tempo para corrigir a equipa das águiasArranque fortíssimo da Oliveirense, com José Barbosa a anotar os dois primeiros pontos no encontro. Williams, com um triplo, e Coleman, com dois pontos, colocam o parcial em 0-7.: José Barbosa, Travante Williams, Eric Coleman, Thomas Thaey e Thomas Ellisor: Micah Downs, Cantero, Fábio Lima, Halmann e GladnessEm declarações a poucos minutos do início da partida, os dois treinadores reconh"A questão mental é que comanda nesta altura", reconheceu o técnico encarnado, Carlos Lisboa. "Será um jogo muito equilibrado mas é difícil dizer que se há uma vantagem emocial", confessou Norberto Alves, treinador da Oliveirense.O Benfica recebe a formação de Oliveira de Azeméis no 4º jogo na final do playoff da Liga Placard e tem de vencer para empatar a eliminatória e forçar um 5º jogo, em casa da Oliveirense, agendado para o próximo sábado. Já a Oliveirense procura em Lisboa a vitória que lhe falta para assegurar novo título de campeã nacional.Boa tarde, vamos dar início ao direto do embate entre Benfica e Oliveirense, que tem o arranque marcado para as 19h30 no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz.