DJ Fenner reforça Sporting

O Sporting contratou o norte-americano DJ Fenner, que regressa a Portugal, onde já representou o Imortal, depois de uma passagem de uma época pelos polacos do MKS Darowa Górnicza, anunciaram os leões, esta segunda-feira.

"Quando demonstraram o interesse, falei com a minha família durante algumas semanas antes de tomar a decisão e chegámos à conclusão de que seria uma boa oportunidade para todos. Depois de já ter jogado na Liga portuguesa, senti que podia vir para ter impacto e ajudar a equipa a ganhar este ano", disse à Sporting TV o atleta de 28 anos.

O base/extremo, de 1,98 metros, foi colega de Tanner Omlid e António Monteiro, no Imortal (2020/21), e vai agora reencontrá-los em Alvalade. "Têm-me ajudado muito. Tenho falado bastante com o Tanner [Omlid], tem sido uma grande ajuda. Ainda não vi o António [Monteiro] desde que saí de Portugal, mal posso esperar por estar com ele. Tínhamos uma excelente relação dentro e fora de campo. Vai ser um bom reencontro", destacou.

Depois de representar os Nevada Wolf Pack no basquetebol universitário dos Estados Unidos (EUA), DJ Fenner jogou na Hungria (Alba Fehérvár), na Grécia (Ifaistos Limnou BC), Finlândia (Vilpas Vikings), Bósnia (HKK Siroki), Sérvia (KK Tamis) e Portugal (Imortal BC) antes de chegar ao MKS Dabrowa Górnicza, da Polónia, em 2021/2022.