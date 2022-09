Doncic conduz campeã Eslovénia aos 'quartos' do Eurobasket

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A campeã em título Eslovénia conseguiu este sábado o apuramento para os quartos de final do Europeu de basquetebol, ao vencer a Bélgica por 88-72, comandada por Luka Doncic, num embate realizado em Berlim.

O base dos Dallas Mavericks, que tinha marcado 36 pontos à Alemanha e 47 à França nos dois últimos jogos da fase regular, somou mais 35, com 11 em 25 nos 'tiros' de campo, incluindo quatro em 10 nos 'triplos', e nove em 10 nos lances livres.

Doncic ainda acrescentou cinco assistências, cinco ressaltos e quatro roubos bola, num jogo em que voltou a liderar os eslovenos, aparecendo nomeadamente na parte final, depois, de surpreendentemente, a Bélgica ter assumido o comando (64-63).

Nessa altura, no início do quarto parcial, o '77' assumiu a liderança e conduziu os detentores do título a um parcial de 19-1 (17-0 após a igualdade a 65), que sentenciou o encontro.

Klemen Prepelic (13 pontos), o regressado Mike Tobey (12), Goran Dragic (11) e Vlatko Cancar (oito pontos e sete ressaltos) também estiveram em destaque nos eslovenos, que vão defrontar nos 'quartos' a Ucrânia ou a Polónia.

Na formação belga, destaque para os 16 pontos de Emmanuel Lecomte e os 15 pontos e 10 ressaltos de Pierre-Antoine Gillet.

Antes, no primeiro encontro dos 'oitavos', a França penou para eliminar a Turquia, que bateu por 87-86, após prolongamento, com 20 pontos e 17 ressaltos de Rudy Gobert. Os gauleses vão disputar o acesso às meias-finais com Sérvia ou Itália.