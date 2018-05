Continuar a ler

Galitos satisfeito



Entretanto, no Barreiro, o Benfica vai também ter de estar muito concentrado para ultrapassar a equipa do Galitos, que realizou duas excelentes exibições na Luz, perdendo por 88-84- e 75-72.



"Estamos contentes com os dois jogos que fizemos na Luz, mas não ganhámos. Aquilo que fizemos não chegou. Agora temos de continuar a jogar com a mesma intensidade, respeitando sempre o Benfica que continua a ser o favorito. Mas vamos entrar com a mesma ambição", disse-nos o técnico André Martins. Entretanto, no Barreiro, o Benfica vai também ter de estar muito concentrado para ultrapassar a equipa do Galitos, que realizou duas excelentes exibições na Luz, perdendo por 88-84- e 75-72."Estamos contentes com os dois jogos que fizemos na Luz, mas não ganhámos. Aquilo que fizemos não chegou. Agora temos de continuar a jogar com a mesma intensidade, respeitando sempre o Benfica que continua a ser o favorito. Mas vamos entrar com a mesma ambição", disse-nos o técnico André Martins.

FC Porto e Benfica podem já hoje garantir o apuramento para as meias-finais do playoff da Liga Placard. Para isso terão de vencer, agora fora e respetivamente, Illiabum e Galitos, nos terceiros jogos referentes aos quartos-de-final.No entanto, a tarefa de dragões e águias não se afigura fácil, considerando o equilíbrio que se verificou nos dois primeiros duelos, realizados nos recintos de FC Porto e Benfica. Na verdade, no Dragão Caixa, apesar da diferença pontual verificada (102-92 e 94-75), a equipa sediada em Ílhavo e liderada por Pedro Nuno Monteiro apenas cedeu nas partes finais, depois de ter liderado o marcador por diversas ocasiões. "A nossa rotação de jogadores é inferior e isso, fisicamente, acaba por nos penalizar. Conseguimos equilibrar, mas na parte final estávamos ‘mortos’. Contudo, estamos a trabalhar com a ambição de levar a decisão para o Dragão Caixa", analisou o técnico do Illiabum, Pedro Nuno, a Record.

Autor: Vítor Ventura