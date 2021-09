Dusan Ivkovic morre aos 77 anos

O histórico treinador de basquetebol Dusan Ivkovic, campeão mundial com a Jugoslávia em 1990 e medalha da prata no Jogos Olímpicos Seul'1988, morreu esta quinta-feira, aos 77 anos, revelou a federação sérvia.

Ivkovic deu o último grande título à Jugoslávia antes da guerra civil e da separação dos países, num Campeonato do Mundo em que contou com jogadores como Drazen Petrovic e Vlade Divac, que mais tarde de tornaram estrelas da liga norte-americana (NBA).

Além da prata em Seul, o técnico, que teve uma carreira de durou 46 anos, levou o Olympiacos a dois títulos da Euroliga, em 1997 e 2012.

Ivkovic foi selecionador da Sérvia e também passou pelo basquetebol russo e turco, antes de se reformar em 2016.

No ano seguinte, o técnico foi introduzido no 'Hall of Fame' da FIBA e recebeu o prémio de lenda do basquetebol.

De acordo com imprensa sérvia, Ivkovic morreu num hospital em Belgrado de insuficiência pulmonar.