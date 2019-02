Elite discute Taça Hugo dos Santos

A 10ª edição da Taça Hugo dos Santos disputa-se entre hoje e amanhã em Sines, com um cartaz de luxo, já que reúne as principais equipas da atualidade: Benfica, FC Porto, Oliveirense e Ovarense.Esta competição, denominada desta forma para homenagear o antigo presidente da FPB, o qual ficou na história como um dos principais impulsionadores do Movimento dos Capitães, que esteve na origem do 25 de Abril, junta os quatro primeiros classificados da primeira volta da Liga Placard. A Taça Hugo dos Santos teve a sua primeira edição em 2009/10 e tem sido dominada pelas águias (6 vitórias) e dragões (3). Já Oliveirense e Ovarense somam duas presenças na final.O primeiro duelo das meias-finais em Sines será o Benfica-Ovarense. "A Ovarense tem uma equipa com jogadores de grande qualidade e que tem aqui uma grande oportunidade de chegar a uma grande final de uma competição. Quanto a nós, temos de resolver alguns problemas defensivos que vamos tendo", sublinhou o capitão do Benfica, Tomás Barroso. Do lado do conjunto de Ovar, o técnico Nuno Manarte destacou a sua equipa: "É uma grande satisfação ver a Ovarense de regresso aos grande palcos. É fruto do grande trabalho que temos vindo a desenvolver. Não há adversários fáceis nesta prova. Temos ambição de vencer o Benfica."Mais tarde é a vez do FC Porto defrontar a Oliveirense, atual campeã nacional. "Temos uma grande oportunidade para conquistar um título. Vamos defrontar uma formação com quem jogámos há uma semana e sabemos que vai ser difícil", analisou o portista Sasa Borovnjack. Já o base José Barbosa realçou a confiança da Oliveirense: "Estamos em Sines para ganhar. Queremos ser bicampeões nacionais e aspiramos a conquistar todas as outras competições em que entramos."