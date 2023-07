Ema Karim e Magda Silva reforçam Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Ema Karim e de Magda Silva para a equipa feminina de basquetebol. Na época passada, as duas jogadoras, de apenas 16 anos, estavam no Quinta dos Lombos.Magda Silva é base/extremo e está confiante para o novo projeto. "Estou preparada, senão não tinha aceitado o convite. Foi uma decisão complicada, mas sinto que vai ser o melhor para mim. Vou trabalhar imenso para conseguir atingir os objetivos e ajudar a minha equipa, disse a nova atleta do Benfica em declarações aos meios oficiais do clube.Ema Karim também é extremo e espera poder ganhar títulos no novo clube. "Venho para o Benfica para cumprir sonhos e desejo que o basquetebol seja a minha vida. Espero conquistar vários campeonatos e jogar na Euroliga", afirmou à BTV.