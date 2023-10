Equipa de basquetebol do Real Madrid com prejuízo de 27,8 milhões... mesmo após conquistar a Euroliga

A equipa de basquetebol do Real Madrid teve um prejuízo de 27,8 milhões de euros no ano passado... mesmo depois de ter ganho a Euroliga. Segundo o ‘2playbook’, os prémios pagos aos jogadores após a conquista do título continental frente ao Olympiacos (79-78) fizeram aumentar os custos da secção, que conseguiu, ainda assim, uma receita recorde de 22 milhões de euros em patrocínios e bilhética.No entanto, os números não conseguiram compensar as despesas e este continua a ser um dos grandes desafios de Florentino Pérez, que tenta atingir um balanço positivo ou mesmo nulo nas contas da equipa de basquetebol.Esta não é a primeira que a secção dos merengues dá prejuízo depois de conquistar a principal prova do basquetebol europeu. Em 2014/15 e 2017/18, as perdas atingiram 27,9 milhões de euros e 28,9 milhões, respetivamente.