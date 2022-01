Equipa escolar venceu por 92-4 e treinador acabou... suspenso

O técnico Jason Kirck, da equipa feminina da escola secundária de Sacred Heart Academy, foi suspenso pela própria equipa depois de ter vencido o jogo diante da Escola Secundária Lyman Hall por 88 pontos: o resultado final no campeonato norte-americano de basquetebol de Connecticut fixou-se nos 92-4.O treinador até terá retirado as melhores jogadoras no quarto período mas o desnivelamento do resultado foi logo condenado pelo treinador adversário, Tom Lipka, que pediu consequências para Kirck por faltar ao espírito desportivo.A vitória por números anormais mereceu inclusivamente um comunicado por parte da presidente da instituição, além da punição. "A Sacred Heart Academy valoriza as lições ensinadas e cultivadas por via da participação no desporto, incluindo o comportamento ético e responsável, liderança e força de caráter e respeito pelos adversário. O jogo de basquetebol feminino contra a Lyman Hall High School não está de acordo com os nossos valores ou filosofia", vincou Sheila O'Neill.Kirck mostrou arrependimento depois de cumprido já o jogo de castigo numa partida que findou também com o triunfo da Sacred Heart Academy diante dos Green Dragons (42-39). "Apresento as minhas sinceras desculpas aos jogadores, treinadores e pais do Lyman Hall pela forma como o jogo foi disputado. Aprendi com esses erros e já fiz alterações na nossa estrutura para evitar quaisquer erros futuros que afetem o espírito desportivo", deixou claro o técnico.